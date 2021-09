Samuele, bambino morto a Napoli. Il video della mamma che lo abbraccia fa il giro degli smartphone: «Non diffondetelo»

Non bastava lo strazio di dover sopravvivere al proprio bambino. Per la mamma del piccolo Samuele, morto a Napoli dopo essere caduto dal terzo piano in via Foria, ora arriva anche l'ennesimo dolore.

Qualcuno, infatti, venerdì scorso ha immortalato la mamma di Samuele mentre stringe a sé il figlio morente e il video ha iniziato a circolare nelle ultime ore in alcune chat, girando da uno smartphone all'altro. Per la morte di Samuele, è indagato con l'accusa di omicidio un 38enne, Mariano Cannio. «Per ora non mi risulta che il video sia pubblicato sui social e a chi me lo ha mandato ho rivolto un appello a fermarsi, a non contribuire ad aumentare il dolore» dice all'ANSA il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 21:50

