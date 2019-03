Samira Sbiaa scomparsa 17 anni fa, i cani trovano una traccia nel garage del marito

Le ricerche di Samira Sbiaa , la donna di origine marocchina17 anni fa da Settimo Torinese, sono riprese stamattina nella casa dell'ex marito Salvatore Caruso. L'uomo, oggi 68enne, è indagato per omicidio.Oggi potrebbe essere la giornata decisiva nella risoluzione del caso, un vero e proprio giallo cominciato il 7 aprile del 2002: è da quel giorno che Samira Sbiaa, all'epoca 32enne, sembra esserere scomparsa nel nulla.Oggi i cani specializzati nelle ricerca di resti umani in forze all'unità cinofila dell'Arma di Bologna hanno portato i carabinieri in direzione di un box auto nel cortile della casa di Salatore Caruso. I carabinieri stanno eseguendo accertamenti con l'utilizzo del luminol, il composto chimico utilizzato per rilevare tracce di sangue.