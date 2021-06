Mamma uscita di casa 19 anni fa e mai più tornata, il giallo senza soluzione: la procura archivia le indagini

La procura di Ivrea ha archiviato le indagini su Samira Sbiaa, la 32enne di origine marocchina scomparsa da Settimo Torinese il 7 aprile 2002. Gli accertamenti disposti dai magistrati, compresi gli scavi nella casa di Settimo dove la donna aveva abitato per qualche tempo, non hanno fornito alcun dettaglio utile, come anticipato questa mattina sulle pagine locai del quotidiano La Stampa.

Denise Pipitone, a Storie Italiane il giallo degli spostamenti di Anna Corona e l'sms dell'amica: «Buonanotte se non hai fatto niente di male»

Tre anni fa, dopo la segnalazione dell'Associazione Donne e Bambini in difficoltà, gli inquirenti avevano cercato di fare luce sulla scomparsa, arrivando anche ad indagare per omicidio, come atto dovuto, l'allora marito, proprietario di quell'abitazione di Settimo. Gli scavi nel cortile della casa portarono al ritrovamento di frammenti di ossa che però, come verificato dalle analisi, appartenevano ad animali di grossa taglia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA