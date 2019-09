di Dario Sautto

Sabato 31 Agosto 2019, 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è andata benissimo allagragnanese. Ieri sera, il gioco assurdo - il- è approdato anche in pieno centro a. Diverse «apparizioni» della bambina del film «The Ring» sono state segnalate tra via Vittorio Veneto, piazzetta Aldo Moro e il piazzale dell'ex stazione ferroviaria.Niente armi per provare a spaventare i residenti, la ragazzina ha solo urlato, scatenando la reazione di qualcuno. A via Vittorio Veneto, ad esempio, è stata messa letteralmente kappao da un giovane che le ha sferrato un pugno. Diversi video di Samara a Gragnano stanno facendo il giro dei social, soprattutto tra gli adolescenti.