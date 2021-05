Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale: «Onorata»

L'astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS), la terza al mondo dopo due americane: accadrà nel corso della Expedition 68 che la vedrà in orbita nel 2022. Lo annuncia l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). «Orgoglio tutto italiano», si legge da più parti sui social, dai profili di esponenti delle istituzioni e delle persone comuni che hanno scelto di commentare la notizia.

Samantha Cristoforetti si dice «onorata» della nomina a comandante della Stazione spaziale internazionale, ruolo che ricoprirà nel corso della Expedition 68 in programma per il 2022. Lo riporta una nota dell’Agenzia Spaziale Europa (ESA).

«Ritornare sulla Stazione spaziale internazionale per rappresentare l’Europa è un onore di per sé», afferma AstroSamantha. «Sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 17:13

