Saman Abbas, lo zio confessa: «Quando l'hanno seppellita ero lì, mi sono allontanato perché non volevo vedere»

Storie Italiane torna a parlare del caso di Saman Abbas e si collega in diretta con l'aula di tribunale in cui si sta svolgendo la seconda udienza del processo a carico della famiglia della ragazza scomparsa a Novellara. La 20enne è stata uccisa, secondo i primi sospetti, dal padre, dai cugini e dallo zio perché si sarebbe rifiutata di sposare un giovane pachistano che la famiglia aveva scelto per lei, volendo invece restare insieme al ragazzo con cui stava insieme da tempo.

La testimonianza

Eleonora Daniele mostra in diretta una testimonianza dello zio di Saman, Danish, accusato di averla ammazzata e poi di aver occultato il cadavere. L'uomo nega le accuse, spiegando che non sarebbe mai stato in grado di ucciderla: «Per me era come una figlia, io non sono una persona cattiva, non le avrei mai fatto del male», ma poi chiarisce che lui era presente quando è stata sepolta: «Mi sono allontanato però, non riuscivo a vedere quello che stavano facendo».

La dinamica

Di fatto quindi lo zio della vittima ammette di aver occultato il cadavere e nel servizio in eslcusiva del TG Regionale dell'Emilia Romagna mostra il luogo in cui poi è stata ritrovata la 20enne e descrive il modo in cui è stata sepolta: «Io mi sono allontanato, poi quando gli altri ahanno finito ce ne siamo tornati tutti a casa». Intanto però il padre di Saman continuna a negare di averla uccisa e chiede alla giustizia che gli venga consegnato il colpevole del delitto.

