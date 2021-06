Saman Abbas, il padre Shabbar: «Sta bene, è in Belgio. Torno in Italia il 10 giugno»

«Mia figlia sta bene, è in Belgio». Così, parlando telefonicamente dal Pakistan con un giornalista de Il Resto del Carlino, il padre di Saman, Shabbar Abbas, rassicurava sulla figlia e sosteneva di essere tornato in fretta e furia nel suo paese per motivi familiari.

«Ho sentito mia figlia. Sta bene, è in Belgio», spiegava Shabbar Abbas al cronista. Quando gli viene chiesto un recapito telefonico per provare a raggiungere Saman, l'uomo aveva risposto così: «La sento su Instagram, non ha il cellulare».

Il padre di Saman, poi, aveva spiegato: «Siamo venuti subito in Pakistan perché una mia sorella si è sentita male. Torno in Italia il 10 giugno».

