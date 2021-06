Saman Abbas, la nuova pista: «Ricerche in un bosco». Del corpo ancora nessuna traccia

Ancora nessuna traccia di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane che si ipotizza sia stata uccisa dalla sua famiglia a fine aprile dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato. Il raggio d'azione delle ricerche del corpo della ragazza si allarga a Novellara, nel Reggiano: verifiche in particolare anche all'interno di un bosco.

In questi giorni le ricerche del corpo stanno proseguendo nell'area circostante l'azienda agricola dove lavorava e viveva la famiglia Abbas. I carabinieri stanno perforando ed eseguendo carotaggi nelle serre e in tutte le aree ancora non esplorate e che, sulla base di evidenze raccolte, potrebbero essere state utilizzate per nascondere il cadavere della ragazza. Attività propedeutiche per le unità cinofile, all'opera anche questa mattina dall'alba.

La 18enne Saman Abbas

I militari della compagnia Carabinieri di Guastalla stanno però iniziando anche ad ampliare il campo delle ricerche, in particolare alle spalle di una casa crollata, a circa un chilometro dall'azienda agricola, dove c'è un piccolo bosco. In queste ore l'area viene setacciata dai militari insieme all'unita cinofila del nucleo carabinieri di Bologna. In mattinata si attendono gli esiti delle analisi svolte con l'elettromagnetometro, uno strumento per scandagliare i terreni più in profondità. Le ricerche iniziano prestissimo, all'alba, per terminare in tarda mattinata.

