Saman Abbas, trovati resti umani in un casolare a Novellara vicino a dove viveva la famiglia

La svolta nel caso di Saman Abbas sembra essere arrivata: non lontano dal casolare dove la 18enne di origine pakistana viveva con la famiglia sono stati ritrovati dei resti umani. Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara (Reggio Emilia), sono in corso accertamenti dei carabinieri per capire se si tratti della giovane. Saman rifiutò un matrimonio combinato, è scomparsa dalla notte del 30 aprile 2021 e per l'omicidio sono indagati cinque parenti. Nei giorni scorsi il padre, Shabbar Abbas, è stato arrestato in Pakistan.

Resti umani in un casolare

I resti ritrovati a Novellara erano sotterrati all'interno di un capannone abbandonato, a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva la famiglia di Saman Abbas. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, insieme a quelli della Compagnia di Guastalla, coordinati dalla procura diretta da Calogero Gaetano Paci hanno fatto un sopralluogo da ieri sera. L'area è stata interdetta e dalle prime ore del mattino e i carabinieri, insieme al Ris di Parma, stanno procedendo a recuperare e repertare i resti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

