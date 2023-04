Saman Abbas, in aula risuona la sua voce. All'educatrice: «Ti dirò la verità». Ma lei non si fidava del fidanzato

di Redazione Web

Al processo per l'omicidio di Saman Abbas oggi la sua voce risuonava dagli altoparlanti. Nell'aula della Corte di Assise di Reggio Emilia, è stato infatti fatto ascoltare uno dei suoi ultimi messaggi vocali inviati su Instagram all'educatrice F.A. sentita con alcune colleghe e assistenti sociali come testimone: nel messaggio la 18enne pakistana rispondeva al messaggio della donna che le ricorda come mai le avesse espresso la volontà di rientrare a casa e che pensava si trovasse con il fidanzato Saqib.

La voce di Saman risuona in aula

«Tra pochi giorni io prendo i miei documenti perché adesso ho chiesto a mio papà che voglio comprare un cellulare perché adesso sto usando il cellulare di mia mamma e quindi... e dopo prendo sim... dopo io ti dico tutto...si mi ha detto...uhm cioè una persona che io ho a casa ti dico tutto». «Ti giuro che non capisco perché sei andata via - la incalza l'educatrice nella stessa chat - Se fossi andata da lui avrei capito, ma dai tuoi genitori no. E Saqib mi cerca sempre e mi chiede di te».



La ragazza le dice in un altro vocale: «Ti voglio dire tutto… però adesso no… però ti dico tutto». A quel punto la donna scrive «Ho sempre pensato che lui mentiva», versione confermata dall'educatrice che in aula ha ripetuto che non si fidava del giovane. Saman scrive poi: «Mio telefono ce l'ha lui», «Saqib» Chiede la donna, «Sì», risponde la ragazza, aggiungendo: «Giuro, non è colpa mia».



Il 29 aprile 2021, un giorno prima che la 18enne scomparisse, scrive su Instagram all'educatrice che quel giorno l'avrebbe chiamata «per dirle tutto». L'indomani però è la donna a scrivere a Saman, chiedendole se stesse bene. La ragazza scrive di avere la febbre, che non mangiava da 4 giorni perché era arrabbiata con la sua famiglia. L'educatrice che poi in aula ha letto i messaggi inviati quello stesso giorno, il 30 aprile, chiede a Saman se Saqib non leggesse i suoi messaggi su Instagram. La ragazza risponde: «Non lo so, lui ha spento il mio cellulare, forse lo ha buttato».





Le chat tra l'educatrice e il fidanzato

Le conversazioni in chat tra l'educatrice F.A. e Saqib Ayub sono state mostrate sugli schermi dell'aula. «Il 12 aprile sono stata contattata per messaggio da Saqib che mi chiedeva dove fosse Saman perché non gli rispondeva al telefono - spiega l'educatrice sentita come testimone - Io non sapendo che fosse fuggita gli ho detto che era in comunità, che magari non sempre aveva con sè il telefono e sicuramente appena possibile gli avrebbe risposto. Solo dopo ho saputo che era scomparsa. Il giorno dopo, quindi, gli ho scritto che se Saman fosse stata con lui avrebbe potuto dirmelo, almeno mi sarei tranquillizzata».



«Se stai facendo finta di non sapere nulla - si legge in un messaggio del 13 aprile inviato dalla donna al fidanzato della vittima - ti prego smettila perché Saman per me è come una figlia e sono molto preoccupata». Il ragazzo risponde in inglese e giura di non sapere dove fosse la ragazza. L'educatrice, che al termine della sua deposizione, si è commossa, ha detto in aula «Non mi fidavo di Saqib perché trovavo scorretto che lui, sapendo che Saman si trovasse in una condizione delicata, la costringesse a fuggire - ha detto - Lei era dipendente da lui, che su di lei aveva un forte ascendente».

