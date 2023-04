Saman Abbas, il padre in videocollegamento al processo per l'omicidio della figlia dal Pakistan

di Redazione web

Il padre di Saman Abbas, la 18enne di Novellara uccisa tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, ha accettato di partecipare al processo per l'omicidio della figlia in videocollegamento. L'autorizzazione per Shabbar Abbas è arrivata in mattinata dal Pakistan, dove l'uomo è detenuto in attesa di estradizione (la sua scarcerazione su cauzione è stata negata dal giudice di Islamabad nei giorni scorsi).

Saman Abbas, in aula risuona la sua voce. All'educatrice: «Ti dirò la verità». Ma lei non si fidava del fidanzato

Saman Abbas, lo zio ai pm: «Volevano uccidere anche me. Quella fossa era troppo grande per un solo cadavere»

Il videocollegamento dal Pakistan

Nella prossima udienza, fissata per l'11 aprile, le autorità pakistane dovranno dunque discutere di questo videocollegamento e sulla fattibilità tecnica, poi dare il via libera. La prossima udienza del dibattimento è prevista per il 14 aprile nell'aula della Corte d'Assise di Reggio Emilia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA