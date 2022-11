Saman Abbas, la prima foto del padre dopo l'arresto in Pakistan: l'esclusiva di Quarto Grado

Sulla pagina Facebook di “Quarto Grado” - il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi, con la partecipazione di Alessandra Viero, è stata pubblicata la foto del padre di Saman Abbas, arrestato martedì scorso. In questo momento Shabbar Abbas, si trova nella capitale del Pakistan, Islamabad.

Caso Saman: "Quarto Grado" pubblica la prima foto di Shabbar Abbas dopo l'arresto

Shabbar Abbas , la prima foto

Saman Abbas, la svolta: «Arrestato il padre in Pakistan». Annuncio a Quarto Grado

Proseguono - in esclusiva assoluta - gli aggiornamenti di “Quarto Grado” sull’arresto in Pakistan di Shabbar Abbas, il padre di Saman, la ragazza scomparsa il 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Ieri Shabbar è comparso davanti al giudice per la convalida, ma l’udienza è stata rinviata al prossimo 24 novembre.

Sulla pagina Facebook di “Quarto Grado” è stata pubblicata la prima foto in esclusiva scattata dalla Polizia federale Pakistana di Shabbar Abbas, arrestato al suo paese, Charanwala, lunedì scorso e portato nella capitale Islamabad.

Il padre della ragazza pakistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato in Pakistan e anche in questo caso l'annuncio dell'arresto, è arrivato in esclusiva assoluta dalla giornalista di «Quarto Grado» Anna Boiardi sulla pagina ufficiale del programma.

