Saman Abbas, il papà chiede di parlare e accusa lo zio: «Non dice la verità, lui sa tutto». Svolta in appello?

Il papà di Saman Abbas, Shabbar Abbas, lo scorso 19 aprile ha chiesto di parlare dal carcere con gli inquirenti di Reggio Emilia per fare nuove dichiarazioni spontanee: l'uomo continua a negare di aver anche solo pensato di uccidere insieme alla moglie la figlia Saman, e dice di voler giustizia per lei.

Le nuove accuse del padre di Saman

L'uomo accusa suo fratello (e zio della ragazza) Danish Hasnain, invitandolo a «dire la verità» e i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, a suo dire presenti la sera del delitto a Novellara.

«Voglio sapere chi ha ucciso mia figlia», ha ribadito il pachistano davanti al procuratore Gaetano Paci e agli investigatori dei carabinieri reggiani, con l'assistenza di un interprete e dei suoi avvocati Enrico Della Capanna e Simone Servillo. Shabbar ha detto di sospettare dei tre parenti: «Quando ho sentito in Pakistan che loro erano scappati tutti e tre, allora io capito che sono stati tutti e tre, non ci sono dubbi». Ha detto però di non sapere chi ha fatto cosa: «Perché non dice la verità Danish? Lui sa tutto», ha detto Shabbar.

