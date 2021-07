Saman Abbas, il fidanzato: «É viva, la tengono segregata da qualche parte»

Saman Abbas sarebbe stata rapita e si troverebbe in un luogo nascosto. Questo è quello che sostiene il ragazzo della giovane pachistana scomparsa lo scorso aprile da Novellara. Dopo aver pensato che la fidanzata fosse stata uccisa dalla famiglia perché si era opposta a un matrimonio combinato, ora sente invece che è viva anche se in grande difficoltà.

Leggi anche > Palermo, bimba di 5 anni muore annegata nella piscina di casa: giocava con la nonna

Secondo il fidanzato, la ragazza è stata portata via da due persone e sarebbe viva e tenuta segregata da qualche parte dalla famiglia. Intanto si cercano i cugini e i genitori di Saman, per cui è stato emanato un mandato di cattura internazionale dopo il loro ritorno in patria. Il corpo della ragazza non è ancora stato ritrovato e anche per questo le indagini procedono a rilento.

Nelle chat con il fidanzato Saman diceva di avere paura che le potessero fare del male, parlava di violenze e del rischio di morire per questo inizialmente ha pensato al peggio. Ora però sembra essere convinto di un rapimento che potrebbe riaccendere le speranze di trovare la giovane ancora viva.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA