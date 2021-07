Saman Abbas, il fidanzato: «Si è allontanata con due uomini, secondo me è ancora viva»

Sul caso di Saman Abbas intervengono per la prima volta i fidanzati. Nel corso della puntata di “Quarto grado” si è potuto ascoltare sia la voce di Saqib, che era apparso per la prima volta a “Chi l’ha visto?” mercoledì scorso, ma anche quella di Akmal. Il primo è il ragazzo di cui la ragazza si è innamorata, mentre il secondo è invece il cugino che si trova in Pakistan, di 12-13 anni più vecchio che avrebbe dovuto sposare.

Saqib è convinto che Saman sia viva e che sarebbe stata portata via da due persone. Il ragazzo spiega che la mamma della ragazza le avrebbe detto che si sarebbero potuti sposare dopo la loro fuga, ma ovviamente non era vero ed era solo un modo per far riavvicinare la figlia Saqib ha aggiunto che Saman aveva paura di tutta la famiglia, ma soprattutto del padre.

Intanto è stato interrogato anche il cugino Ikram che si è sempre detto estraneo alla vicenda. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra il Dna di Saman e le tracce biologiche trovate sotto le unghie di Ikram.

