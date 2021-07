Saman Abbas, il fidanzato: «Non mi arrendo, non smetterò mai di cercarla»

«Cercherò Saman per sempre». Sono queste le parole di Saqib, il fidanzato di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni scomparsa nel nulla da Novellara lo scorso 30 aprile. Il ragazzo, anche lui di origine pachistana, è intervenuto in diretta durante la trasmisione Chi l'ha Visto in cui ha spiegato che non si darà pace fino a quando non ritroverà la ragazza amata con la quale avrebbe dovuto sposarsi.

Leggi anche > Infarto fulminante durante la partita di calcetto: 40enne muore sotto gli occhi degli amici

«Adesso che sono uscito allo scoperto, non mi frega più niente della mia vita, andrò avanti per Saman», ha affermato. La ragazza è scomparsa con molta probabilità per volere della famiglia offesa dal suo rifiuto di voler sposare un cugino che si trova in Pakistan. La giovane era stata promessa in sposa contro la sua volontà e questo rifiuto avrebbe gettato disonore sulla famiglia spingendo i genitori, lo zio e i cugini coinvolti nella vicenda a ucciderla.

Secondo Saqib però in realtà Saman sarebbe ancora viva, nascosta chissà dove dai suoi. Il ragazzo non perde la speranza e mostra anche il vestito da sposa che Saman avrebbe dovuto indossare per le sue nozze. La 18enne si era riavvicinata ai suoi per riprendersi i documenti, proprio per potersi sposare e poi fuggire lontano, ma è sparita nel nulla.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA