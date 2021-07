Saman Abbas, il fidanzato: «Suo padre minacciò di morte me e la mia famiglia in Pakistan»

Il padre di Saman Abbas voleva uccidere il suo fidanzato e i suoi parenti in Pakistan. A dirlo è lo stesso Saqib Ayub che ha ribadito in un'intervista a La Stampa che secondo lui la sua fidanzata è ancora viva e probabilmente tenuta nascosta dai familiari.

Nell'intervista rivolge anche una forte accusa alla comunità in cui la ragazza aveva trovato rifugio: «Non la facevano uscire e le hanno bloccato tutto, compreso il pocket money. Non poteva neanche andare a scuola». Da lì Saman si era allontanata perché voleva i suoi documenti, tenuti dalla famiglia, per poter fuggire con il 21enne. I due si sono conosciuti su TikTok, hanno iniziato a chattare, poi si sono visti un paio di volte ma Saman gli diceva tutto e lui sapeva del matrimonio e della rigidità della famiglia di lei.

La loro però era un'unione che non era accattata dai genitori di Saman, tanto che il padre di lei era riuscito a trovare la sua famiglia in Pakistan e li aveva minacciati di morte se non si fossero lasciati. Saquib ha detto che lui stesso ha ricevuto minacce dall'uomo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 12:35

