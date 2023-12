Saman Abbas, il difensore del padre: «E' stata una disgrazia, nessun omicidio premeditato»

di Marta Goggi

Nuovi aggiornamenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane, scomparsa l'aprile scorso a Novellara, dopo aver rifiutato il matrimonio combinato. Il processo iniziato di recente ha sentito le voci dei familiari ritenuti coinvolti. Oggi a parlare è l'avvocato del padre di Saman.

Le parole del difensore

«L'omicidio di Saman Abbas non è premeditato, il comportamento infame tenuto da Shabbar dopo la morte di sua figlia non vi deve condizionare. Non posso che chiedere l'assoluzione per non aver commesso il fatto, perché non c'è la prova di un suo concorso». Così l'avvocato Enrico Della Capanna, difensore del padre di Saman, terminando la sua arringa difensiva nell'aula della Corte di assise. Il 15 dicembre parola alle repliche di pubblici ministeri e parti civili. Il 19, presumibilmente, di nuovo le difese e le dichiarazioni spontanee annunciate da Shabbar. Poi la camera di consiglio e la sentenza.

