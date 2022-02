Saman Abbas, arrestato a Barcellona l'altro cugino indagato

È stato arrestato l'altro cugino di Saman Abbas, indagato per l'omicidio della 18enne scomparsa nel nulla il 30 aprile dell'anno scorso da Novellara (Reggio Emilia). Nomanhulaq Nonamhulaq è stato arrestato in un appartamento nel centro di Barcellona, in Spagna.

Leggi anche > Roma, uomo ucciso con 5 colpi di arma da fuoco

Saman, restano latitanti solo i genitori

Il cugino di Saman era ricercato nell'ambito dell'indagine dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia. In precedenza erano stati arrestati all'estero un altro cugino, Ikram Ijaz e lo zio Danish Hasnain, entrambi presi in Francia e nel frattempo estradati in Italia. Sono ritenuti complici del delitto di Saman che si era ribellata a un matrimonio combinato. Restano latitanti in Pakistan i genitori della 18enne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA