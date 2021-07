Matteo Salvini indossa il casco giallo e l'imbracatura per il volo sulle Dolomiti Lucane. Il leader della Lega si è lanciato in Basilicata nel "volo dell'angelo": un cavo d’acciao sospeso tra le vette di due paesi, Castelmezzano e Pietrapertosa, in provincia di Potenza.

/ instagram Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA