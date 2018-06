Nessun limite al contante, cedolare secca e stop all'Imu per i negozi sfitti, flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100: Matteo Salvini dispensa annunci

«Per me - dice

non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa per denaro contante: ognuno è libero di pagare come vuole e quanto vuole».Quindi definisce «una follia» l'Imu sui negozi sfitti.



«Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax», aggiunge.



E poi: «Come da programma il nostro obiettivo è smontare pezzo per pezzo la legge Fornero, introducendo subito la quota 100: 41 anni di anzianità contributiva penso siano sufficienti».

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

all'assemblea diLEGGI ANCHELEGGI ANCHEil vicepremier e ministro dell'Interno -