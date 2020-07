Salvini contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli: «Le mando un bacione». La risposta del 15enne Leon

Matteo Salvini contestato dal figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli, non si placa il caso nato ieri, con il ragazzino identificato da parte della polizia dopo essersi avvicinato al leader leghista ad un gazebo del Carroccio. Salvini ha parlato questa mattina della vicenda, sulla quale è tornato sia lo stesso Leon Pappalardo, sia la mamma Selvaggia: sull'identificazione, ha detto, «chiedete al ministro dell'Interno, visto che non può più essere colpa di Salvini, fortunatamente. Non so se sia in atto una vile repressione della libertà di pensiero e di parola da parte dell'attuale ministro dell'Interno».



A margine di un incontro con la Fai-Conftrasporto a Milano alla domanda se lui, da ministro dell'Interno, avrebbe fatto identificare il 15enne, Salvini ha risposto «no». «Io non avevo riconosciuto né lui né lei - ha aggiunto Salvini -. Se la mamma ritiene di sfruttare un bimbo di 15 anni per battaglia politica, io non commento. E stata lei a buttare in pasto ai giornali suo figlio. Non commento le scelte degli altri genitori, mio figlio è geloso della sua privacy e sono contento così. Per me l'episodio non esisteva neanche, l'ha montato la signora e le mando un bacione».

​«Ci tengo a ringraziare di cuore tutte quelle persone che mi stanno dando supporto, difendendomi anche da chi mi insulta. Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso. Ciao!», ha invece ribattuto il 15enne sul suo profilo Twitter. «Ringrazio anche io per richieste di interviste e cose tv, ma Leon è Leon, non me, per cui non andrò a parlare a nome suo. Però condivido il suo messaggio. E abbraccio le tante persone che hanno ribadito quanto sia un diritto fondamentale esprimere un'idea, a qualsiasi età», ha poi twittato Selvaggia Lucarelli ripostando il tweet del figlio Leon.

