«Io Balotelli l'avrei proprio arrestato!». L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda di Nicola Porro che l'ha intervistato a «Quarta Repubblica» su Rete 4, a proposito della denuncia a Mario Balotelli per aver indotto per scommessa un amico a gettarsi in mare in sella ad uno scooter a Napoli. A un'altra domanda sull'ex calciatore milanista Gonzalo Higuain, Salvini ha risposto: «Non mi piace, non mi piacciono i traditori, chi cambia squadra come si cambiano le mutande».

Lunedì 8 Luglio 2019, 20:54

