Lo "smemorato" resterà ancora qualche giorno nel reparto di psichiatria del Sant'Anna di Pisa, dove è ricoverato dal 23 ottobre. Ha recitato un copione dall'inizio alla fine, Mannino. Studiato nei dettagli già da molto tempo. L'unico reale imprevisto, secondo quanto lui stesso avrebbe riferito ai carabinieri, sarebbe stato il malore accusato nella cattedrale di Edimburgo e che lo ha portato in ospedale nella capitale scozzese, dove poi è stato compiutamente identificato e riconsegnato, qualche settimana più tardi, alla famiglia. Si chiude così il caso, sostanzialmente senza reati: Mannino ha confessato di non essere impazzito ma di avere architettato la sua fuga, di essersi allontanato in treno raggiungendo la Scozia via Parigi e Londra, aggiungendo che sarebbe «tornato a casa dopo alcune settimane».

