Recupera e salva i cani scappati, ma dimentica il freno a mano: 71enne muore schiacciato

Voleva recuperare i cani che erano scappati ma subito dopo averli presi è stato investito dalla sua stessa auto. Giovanni Fadda, cacciatore di 71 anni di Villasimius, in Sardegna, è stato travolto dal suo stesso fuoristrada rimasto senza freni mentre lui cercava di recuperare i suoi cani smarriti in campagna.

L'uomo era andato a caccia con alcuni amici, nonostante le proibitive condizioni meteo, e durante la battuta ha perso i cani. Il giorno successivo è tornato a riprenderli, ha raggiunto il luogo ed è sceso dal veicolo. Ma proprio mentre si trovava all'esterno l'auto, in cui non era stato inserito il freno a mano, lo ha travolto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di carabinieri e 118. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il 71enne ma per lui non c'è stato nulla da fare.

L'impatto non è stato subito fatale, infatti sono state proprio le grida disperate del 71enne ad allertare i vicini che hanno poi chiamato i soccorsi, ma purtroppo le lesioni riportare erano piuttosto gravi. Tutta la comunità è sconvolta dall'accaduto, Giovanni era in pensione da poco ed era felice di godersi un po' di riposo dopo anni di sacrifici.

