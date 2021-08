Saltano su un lucernaio e cadono da 4 metri d'altezza: gravi due ragazzi di 13 anni

Sono in gravi condizioni i due ragazzini di 13 anni, caduti da circa quattro metri d'altezza da un lucernario, ora ricoverati negli ospedali di Mestre e Padova. Per gioco, i due, assieme ad un coetaneo, si sono messi a saltare sulla copertura in materiale plastico del sottopasso della stazione ferroviaria di Marano di Mira, nel veneziano.

Con il loro peso hanno sfondato la sorta di oblò cadendo al suolo. A dare l'allrme è stato il terzo ragazzino, l'unico a non farsi male, chiamando i genitori che hanno fatto intervenire i sanitari del Suem 118. Le condizione dei due 13enni sono apparse subito gravi. quello dei due che si trova in condizioni più serie è stato trasferito alla Rianimazione pediatrica di Padova. L'altro è stato portato a Mestre. I Carabinieri di Mira stanno indagando sulla vicenda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 13:50

