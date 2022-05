Il “Salotto di Flaminia” Bolzan, ogni martedì a Palazzo Dama per discutere sui temi attuali dei nostri tempi

Il salotto è un posto accogliente all’interno di un’abitazione, ma è anche il format di Flaminia Bolzan in cui si fanno discorsi brevi e vari sui temi attuali dei nostri tempi.

In questa declinazione diventa un vero e proprio luogo fisico, uno spazio a bordo piscina in cui la “padrona di casa” accoglierà i suoi graditissimi ospiti per metterli a proprio a agio davanti a una birra e tante domande. Nel salotto si interagisce a partire da un tema: il libro.

Ognuno porterà qualcosa di sè attraverso le sue parole, i suoi interessi e il suo mondo. Ogni martedì, nella splendida cornice di The House of Peroni Nastro Azzurro presso Palazzo Dama si potranno riscoprire la cultura e la condivisione attraverso la socialità.

Il Salotto vedrà protagonisti nel mese di maggio Omar Hassan, eclettico artista milanese che presenterà “Per le strade” (Baldini + Castoldi), Massimo Lugli, storico cronista di nera che racconterà il lato più oscuro dei primi anni ‘90 a Roma con “Il giallo del nano della stazione” (Newton Compton) e Alessia Lautone, giornalista professionista e attuale Direttrice Responsabile di LaPresse che attraverso “Louis Vuitton: il lusso di un sogno” (Diarkos) ci condurrà in un viaggio lungo oltre un secolo e mezzo, dove si intrecciano storie e destini, trionfi e scoperte.

Ogni martedì dal 17 maggio al 28 giugno h. 19.00

Pacifico - Palazzo Dama, Lungotevere Arnaldo da Brescia 2 - Roma

