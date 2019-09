Salerno, professoressa derisa dagli studenti in classe: «Necessario l'intervento del Miur»

Lunedì 16 Settembre 2019, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unain classe dai suoiÈ una scena vergognosa quella pubblicata in rete da alcuni ragazzi presenti in classe, e poi diventata virale, in cui si vede un'insegnante, chiaramente in difficoltà, mentre fa l'appello, e vieneIl video è stato girato in una scuola superiore di Salerno, probabilmente prima dell'estate. Le immagini mostrano la donna fare un appello e gli alunni iniziano a prenderla in giro, a scherzare tra di loro, mancandole di rispetto. La situazione sfugge di mano alla professoressa e in classe iniziano ad esserci forti risate, battute, considerazioni fuori luogo e ad alta voce sulla figura della stessa insegnante.Sono immagini molto brutte, sono la prova dell'evidente mancanza di rispetto di un'intera classe alle istituzioni, rappresentate in questo caso dalla professoressa. C'è però chi, pur condannando la condotta dei ragazzi, ha fatto delle riflessioni sull'insegnante che non sembra avere i requisiti necessari per poter svolgere il suo lavoro, visto che la donna appare molto confusa nel video. Il filmato ha fatto molto parlare per diversi aspetti e c'è stato anche chi ha chiesto l'intervento del Miur.