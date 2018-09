Choc in ospedale: 45enne cade dalla finestra e muore

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

45enne cade nel vuoto al Ruggi di Salerno. A precipitare una donna ricoverata in osservazione breve intensiva. Stamattina, stando a una prima ricostruzione, la stessa sarebbe uscita dal reparto e sarebbe salita per la rampa di scala dei corpi C-D, all'altezza della rianimazione, dove poi è caduta nel vuoto. Molto probabilmente si tratterebbe di un suicidio. In corso le indagini delle forze dell'ordine, per far luce sulla vicenda.