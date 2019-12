Schianto fatale: muore a 33 anni la giornalista Marta Naddei

Sabato 28 Dicembre 2019, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unfatale, la corsa in ospedale ed infine il buio. Così se ne va, 33 anni, giornalista di Salerno. La giovane campana, firma de "Le Cronache" e "L'Ora di Cronache", stava rientrando a casa in sella al suo scooter nella notte fra il 27 e il 28 dicembre. Ma ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro l'asfalto sul lungomare Marconi. Trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, i medici l'hanno ricoverata in rianimazione, facendo il possibile per salvarla. Purtroppo ènel pomeriggio di oggi 28 dicembre.Lo schianto fatale, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 della scorsa notte. I soccorsi son stati immediati, sia da parte di automobilisti di passaggio che del 118. Per lei non c'è stato niente da fare. Ha lottato fra la vita e laper qualche ora, poi il suo cuore ha smesso di battere. LaMarta Naddei se ne va lasciando il suo nome legato a numerose inchieste e al libro "Il sistema Salerno - La cupola del potere tra politica e imprenditoria", scritto a quattro mani insieme al collega Andrea Pellegrino.Tra amici, parenti e colleghi in tanti hanno espresso messaggi di, stima, affetto eper il destino beffardo che si è portato via Marta Naddei. La redazione de "Le Cronache" ha pubblicato su Facebook una semplice, intensa sua foto sorridente. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha invece scritto un post per esprime la vicinanza della Civica Amministrazione alla famiglia, ricordando quanto Naddei fosse "una giovane giornalista di grande valore, scrupolosa e tenace". Al coro disi son presto aggiunte numerose colleghe e colleghi di tutta Italia.