Incendio in casa: mamma muore carbonizzata con i suoi due figli. Ipotesi omicidio-suicidio

di Antonio De Pascale

MERCATO SAN SEVERINO - Tragedia in un appartamento di via Tommaso Sanseverino. Terribile il bilancio: tre morti, una madre e i due suoi figli. All'origine della disgrazia un incendio sviluppatosi nell'abitazione, forse innescato da una coperta elettrica o da una stufetta.



Le vittime sono la signora Iole De Marco, 82 anni, e due suoi figli: Donato e Franco Papa, rispettivamente 61 e 58 anni.



L'incendio si è sviluppato verso le 22,30 di ieri. I soccorsi sono stati allertati verso le 23. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il servizio di emergenza sanitaria del 118 de La Solidarietà di Fisciano. Raccapricciante la scena apparsa ai soccorritori.



Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull'incendio c'è quella di un gesto deliberato. Sembra che il figlio minore della donna soffrisse di crisi depressive, quindi non si esclude che possa aver appiccato il fuoco provocando la sua morte e quella dei familiari, deceduti - presumibilmente - a causa delle esalazioni. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, i tre erano già deceduti.



La famiglia Papa è molto conosciuta a Mercato San Severino. La signora Iole rimase vedova trent'anni fa circa. Il marito, Mario Papa, era uno stimato medico di famiglia. Franco Papa era un esperto di latino e greco e impartiva lezioni di ripetizione a studenti liceali. Da cattolico praticante, leggeva i passi della Bibbia durante le Messe.



Le salme dei tre deceduti sono state trasferite presso l'ospedale Fucito di Curteri e saranno sottoposte a esame autoptico.