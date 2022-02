Dramma della solitudine, donna di 63 anni trovata morta in casa dopo 15 giorni

Dramma della solitudine a Cava de' Tirreni (Salerno), dove gli agenti della Polizia Municipale hanno trovato il cadavere di una 63enne nella sua abitazione; la donna, secondo la valutazione del medico legale, era morta per un malore da circa 15 giorni.

Singolari le circostanze che hanno portato al ritrovamento del corpo: in corso Principe Amedeo si era resa necessaria la rimozione di una Fiat 127 per consentire le attività del cantiere dei lavori per la realizzazione di un parco urbano. Dai primi accertamenti è emerso che l'auto era di proprietà della donna. Tutti i tentativi di rintracciarla, però, erano risultati vani. A quel punto gli agenti hanno raggiunto l'abitazione di via Quaranta ma non sono riusciti a mettersi in contatto con la 63enne, nubile e senza parenti.

I vicini di casa hanno raccontato di non vederla da diversi giorni ma dalla strada si notava il balcone dell'abitazione aperto e con le luci accese. I vigili del fuoco, quindi, hanno raggiunto l'abitazione nella quale hanno trovato il cadavere della donna adagiato sul letto. La salma è stata portata nell'obitorio del cimitero di Cava dè Tirreni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 18:29

