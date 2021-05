Salerno choc, 26enne trovato morto in casa della fidanzata con ferite d'arma da taglio al collo

Choc in provincia di Salerno, dove un 26enne è morto questa mattina dopo essere stato scoperto dalla fidanzata in gravissime condizioni, con ferite da arma da taglio al collo.

L'agghiacciante scoperta è avvenuta questa mattina, poco dopo le 7, nella casa della fidanzata del 26enne, a Cava de' Tirreni. Il giovane, originario della frazione Dragonea di Vietri sul Mare, presentava alla gola ferite causate da un'arma da taglio. La fidanzata ha subito allertato i soccorsi, giunti poco dopo nell'abitazione in località San Giuseppe al Pozzo, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: è deceduto durante il trasporto in ospedale.

L'ipotesi privilegiata dagli investigatori è che si tratti di un suicidio ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi. La salma del 26enne, per il momento, resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà valutare se disporre o meno l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Maggio 2021, 21:09

