Vacanza in Salento, due turiste venete 19enni denunciano: «Drogate e violentate da due ragazzi»

Due ragazze di 19 anni hanno denunciato di essere state «drogate e abusate» mentre si trovavano in vacanza a Gallipoli, nel Salento. Le due giovani turiste, questa mattina, sono state trovate in un profondo stato di alterazione psico-fisica nella loro camera del B&B in cui alloggiano: ad allertare i carabinieri è stato proprio il titolare della struttura. Ai militari le due 19enni avrebbero riferito confusamente di essere state drogate e poi abusate da due giovani conosciuti la sera precedente davanti ad un bar di Gallipoli, tra i ritrovi più gettonati dal popolo dei giovanissimi.

Venerdì 9 Luglio 2021, 13:39

