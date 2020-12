Saldi invernali gennaio, quando si parte? Slitta la data di inizio: «Colpa delle zone rosse»

Con le zone rosse e arancioni nei primi giorni di gennaio, potrebbe slittare la data di inizio dei saldi invernali. È quanto apprende l'agenzia ANSA, che scrive che alcune regioni starebbero valutando il cambio di data in considerazione delle zone rosse istituite per i prossimi giorni: ricordiamo che i primi tre giorni di gennaio saranno rossi, così come il 5 e il 6 gennaio, mentre il 4 saranno in vigore le regole per le regioni arancioni.

Intanto la Regione Campania ha fatto sapere che «ad oggi non è fissata alcuna data per l'inizio dei saldi in Campania», in una nota «in relazione alla diffusione di notizie sulla data di inizio dei saldi invernali». La Regione Campania «ribadisce, come già annunciato, che sul tema è stata convocata insieme con le associazioni di categoria un'apposita riunione per il giorno 4 gennaio 2021».

