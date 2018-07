Saldi al via, dagli occhiali da gatta al costume di velluto: tutti i must have su cui puntare

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questione di ore, quasi di minuti: la corsa ai saldi sta per partire. Da domani 7 luglio cominceranno in tutte le Regioni italiane: dopo Sicilia e Basilicata via agli sconti in tutta Ialia. La buona notizia è che i pre saldi sono partiti (nemmeno tanto in sordina) in svariate boutique del centro: è tempo di giocare d'anticipo per assicurarsi l'ultima 38 di quel paio di scarpe che puntiamo da mesi e i must have stagionali da tenere bene a mente, stampare e inseguire per negozi, outlet e centri commerciali.Che stiate per partire alla volta di Ibiza o che vogliate giocare a Meghan Markle per le strade della città, la parola d'ordine è solo una: bianco totale. L'abito total white è perfetto dalla colazione all'aperitivo e, nella migliore delle ipotesi, disponibile un po' in tutti i negozi di fast fashion. Correte.Espadrillas ne abbiamo piene le scarpiere: dovendo investire in un paio di scarpe, quest'estate, meglio puntare su sabot e mules. A punta intera o aperta, con la zeppa di legno o rasoterra, si abbinano sia all'abito floreale che all'outfit in denim: non possiamo, dunque, lasciarceli scappare.Instagram ne è pieno, i negozi anche: figuratevi se può mancare nel nostro armadio. Che sia di jeans da alternare alla classica minigonna, o dal sapore squisitamente anni '90 (quella che il vostro fidanzato amerebbe definire "l'outfit dell'idraulico", per intenderci), è sicuramente una spesa da considerare.Lo abbiamo ripetuto fino alla noia, ma gli occhiali di questa stagione sono (molto) a punta, total black o tartarugati. Si dice stiano male quasi a tutte: proprio per questo nessuno ci fa più molto caso.Il diktat della moda estiva può riassumersi in una semplice regola: nessuno può affrontare la stagione senza orecchini a cerchio o con le frange. Indossateli in ufficio, per l'aperitivo in piscina, sull'aereo per le vacanze. Ma indossateli, assolutamente.Tutte ormai possediamo uno (o più) costumi interi: volendo variare, il modello su cui puntare quest'anno è quello in velluto. Blu, senape, bordeaux, l'unica controindicazione è un po' di caldo in spiaggia ma rassicuratevi con questa notizia che sa di ufficiale: possono entrare in acqua senza rovinarsi.