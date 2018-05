Ladri a casa di Sal Da Vinci: rubati 30mila euro di gioielli

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sono andati a colpo sicuro. Hanno atteso che l’abitazione fosse libera prima di entrare in azione. Svaligiata l’abitazione del cantante e attore, a Chiaia. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio. I «soliti ignoti» - dopo aver scassinato la serratura dell’appartamento che si trova nella zona di piazza San Pasquale - hanno avuto campo libero.Razziati oggetti di valore per un valore stimato in 30mila euro. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che adesso stanno svolgendo indagini. Al momento del furto nell’abitazione dell’artista non c’era nessuno. Poco dopo la segnalazione del furto, però, gli agenti del commissariato San Ferdinando con i colleghi dell’Upg hanno bloccato in via Carlo Poerio tre giovani rom - due donne e un uomo - con un borsone pieno di refurtiva sospetta. Non si tratta dei beni rubati a Da Vinci: indagini in corso.