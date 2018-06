Sacchetti biodegradabili, polemica all'epilogo: arrivano le retine riutilizzabili e lavabili

#GiornataMondialeAmbiente: stop all'#usaegetta.

EcorNaturaSì con Legambiente contro la plastica monouso. Da oggi sacchetti riutilizzabili per l'ortofrutta disponibili nei negozi NaturaSì e Cuorebio.

Si chiude (forse) il cerchio dei tanto discussi. Prima le accese polemiche suipoi la possibilità di portarli da casa purché fossero biodegradabili e monouso, ora pare si possano usare, lavabili e non necessariamente utilizzabili una sola volta.Arrivano in soccorso dei consumatori delle retine dal peso di 8 grammi e che quindi non creano problemi alle bilance delle casse, che sono già tarate su questo standard. L'intento è sempre quello di diminuire il diffondersi della plastica, dannosa e inquinante. Legambiente e EcorNaturasì, l’azienda leader del biologico italiano che ha organizzato la distribuzione di 100 mila sacchetti riutilizzabili per l’ortofrutta nei 500 negozi, stanno portando avanti questa iniziativa che potrebbe mettere a tacere le lunghe polemiche in materia. I sacchetti sono di poliestere resistente, lavabili, traspiranti e si chiudono con un piccolo cordino verde dal costo di 1,85 euro. Queste retine verranno affiancati a breve da sacchetti di cotone biologico, quindi saranno sempre riutilizzabili come molte buste per fare la spesa.Un'iniziativa, questa, che potrebbe mettere d'accordo tutti in modo definitivo: clienti, ambientalisti e catene di supermercati. La lunga "battaglia" al sacchetto biodegradabile sembra stia vedendo il suo epilogo.