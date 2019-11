Sabrina Paravicini e il cancro, la foto con le 'compagne di chemio': «Non ho motivi per essere infelice»

Domani Alessandra si opera. Manu è già a casa ed è venuta a fare le medicazioni. Finisco la radioterapia e corro a trovarle

Piove a dirotto ma non so perché oggi non mi dispiace. Roma è bloccata ma riesco a svicolare nelle stradine parallele e oggi ho fatto tutto in anticipo

Mentre ero sotto il macchinario è partito Elton John: candle In the wind. Quando la radio arriva alla zona del collo me ne accorgo perché mi pizzica la lingua

Lunedì 11 Novembre 2019, 21:38

, l'attrice e regista che sta combattendo contro ilche l'ha colpita, ha appena iniziato ladopo aver completato un ciclo di chemioterapia e dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. L'attrice, diventata celebre per il ruolo di Jessica nella fiction Un medico in famiglia, oggi ha voluto dedicare un post a Manuela e Alessandra, le sue ''.» - si legge nel post disu- «».Nel post pubblicato su Instagram,torna poi a raccontare la propria esperienza personale: «». Il post, poi, si fa piuttosto struggente: «Ho chiuso gli occhi e ho pensato che tutto sommato non ho motivi di essere infelice. Va bene. Faccio più cose di quelle che mi ero immaginata. Tra poco ci sarà la serata di premiazione del Be Kind Award. Mi sento molto amata. Mi voglio molto più bene».Una felicità che, tra le righe, confessa di aver trovato nelle piccole cose: «Qui alla radio sono tutti gentili. Venerdì ho portato delle pizzette. Oggi ho chiesto al tecnico “mi fanno detto che la pelle si indurisce...” - “no.. si indurisce la mammella” - “ah... ma io la mammella non ce l’ho più” - “ecco, allora a posto” - “a posto, ci vediamo domani”».