Sabrina Ferilli, condannato lo stalker. Si travestì e le disse: «Mi mandano gli alieni, devi fare sesso con me»

Martedì 4 Febbraio 2020, 17:27

Incubo finito per. Dopo quasi 11 anni, è stato condannato lo stalker che per tanto tempo l’aveva perseguitata, con decine di lettere e appostamenti, e anche un travestimento. Dopo che lo scorso febbraio era scattato il divieto di avvicinamento, l’uomo, di nome Carlo Neri, è stato condannato ad un anno di reclusione per stalking.Per Neri, 69 anni, la pm Daniela Cento aveva chiesto una: l’incubo di Sabrina era iniziato quando l’uomo l’aveva avvicinata perché suo fan, e le aveva detto di aver scritto dei copioni per lei. Poi erano cominciati gli appostamenti, in cui Neri si avvicinava alla Ferilli cantandole delle canzoni e regalandole dei fiori.Un giorno, un episodio a metà tra l’inquietante e il comico: lo stalker si era presentato sotto casa della Ferilli con una tuta celeste e tra le mani una spada giocattolo. «Mi mandano gli alieni, devo unirmi sessualmente a te per la sopravvivenza della razza umana». «Sei una distruttrice dell’umanità», le aveva detto poi, quando l’attrice era fuggita.Una situazione da incubo per Sabrina, che incontrava il suo stalker spesso nel suo quartiere, e che davanti a questi comportamenti aveva cambiato le sue abitudini e i posti che frequentava, dopo che un giorno in un bar Neri l’aveva strattonata da un braccio. La Ferilli lo ha poi denunciato, ma non ha chiesto risarcimenti e non si è costituita parte civile.