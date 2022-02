Sabina sconfitta dal male a 39 anni: era mamma di due bimbi, un paese in lutto

Tenace nella vita di moglie, mamma e imprenditrice. Tenace ancor più contro il male incurabile che ha affrontato per diversi anni e che martedì mattina ha interrotto, a 39 anni, la sua vita: Sabina Marchetti era originaria di Cittadella (Padova), la famiglia abita in Borgo Treviso, ma viveva in provincia di Vicenza, a Tezze sul Brenta. Era una mamma con due figli, Alice e Marco di 13 e 6 anni.

Ceo e Cfo della azienda “Like srl” di Cittadella, Sabina Marchetti,come riporta VicenzaToday, era originaria della provincia padovana, dove tutt'ora vivono Maria Antonietta e il papà Aldo, assieme alla suocera Attilia e a tutti i parenti. "Con immenso dolore vi comunichiamo che ieri è venuta a mancare Sabina Marchetti, l’anima di Like. Il suo esempio di forza e coraggio sarà sempre con noi". Questo il post apparso sulla pagina Facebook di Like.

