Traffico, sabato da bollino nero: chilometri di code. La situazione della rete autosdrale

Incolonnamenti in uscita dai grandi centri urbani sin dalle prime ore della mattinata, con forti rallentamenti e code lungo le principali direttrici autostradali. Il primo vero esodo di questa estate conferma le previsioni di traffico da bollino nero. A monitorarlo è Viabilità Italia, che segnala che in alcuni casi i tempi di percorrenza sono stati superiori del doppio rispetto alle condizioni ordinarie.



Code a tratti si registrano ancora lungo la A1 tra Bologna e Firenze e tra Roma e Valmontone e nella zona di Caserta, lungo la A12 tra Collesalvetti e l'allacciamento con la SS 1, in A14 tra Faenza e Pesaro, tra Civitanova Marche e Giulianova, Pescara Nord ed Ortona, Cerignola est ed Andria. In A15, tra Aulla e l'allacciamento con la A12.



In A22, in direzione sud, tra Bolzano nord e Trento sud, Ala Avio ed Affi e tra Nogarole Rocca e Trento nord in direzione nord. Sulla A1-direzione nord,c'è una coda tra Modena nord e il bivio A1/A22 e altri 4 km di coda tra Parma e il Bivio A1/A15; 7 km di coda sulla diramazione di Roma sud tra Roma sud e Monteporzio Catone verso la A1 Milano-Napoli per un incidente in via di risoluzione. S



Sulla A9-direzione nord, code tra Fino Mornasco e Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera. Sulla A12-direzione est, coda di 3 km tra Recco e Chiavari. Sulla A12-direzione ovest, coda di 2 km tra Recco e Genova est. Sull'A16- direzione est, coda di 3 km tra Grottaminarda e Vallata.



Sulla A22-direzione sud, coda di 4 km tra Carpi e il Bivio A22/A1. Sulla A27-direzione nord, coda di 4 km tra Belluno svincolo e il Bivio A27/SS 51 Alemagna. Sull' A30, coda di 3 km tra Mercato San Severino e il Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino. Lungo la rete in gestione Anas si segnalano rallentamenti e code sulla A2 all'uscita di Villa S. Giovanni in approccio all'area imbarchi per la Sicilia, con tempi di attesa stimati in 3 ore.



Si segnalano anche rallentamenti lungo la SS 20 nei pressi del Tunnel di tenda in entrambe le direzioni, lungo SS 51 di Alemagna nel tratto tra l'uscita dalla A27 a Pian di Vedoia e Longarone, lungo la SS 12 dell'Abetone, la SS 47 della Valsugana in direzione nord, la SS 434 Transpolesana, la SS 1 Aurelia nel tratto laziale e nel tratto toscano. Traffico intenso in Puglia, lungo tutte le strade statali in direzione delle località marine del Salento ed in particolare le SS 16, 694, 101 e 274. Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Agosto 2020, 14:37

