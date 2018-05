Volo Ryanair cancellato, i passeggeri costretti a un viaggio di 24 ore in bus

​Cancellato il volo della vacanza, coppia abbandonata in aeroporto. In 200 restano a piedi con Ryanair​

Avrebbero dovuto raggiungeredain meno di due ore, nella serata di domenica scorsa. I passeggeri di un volo, però, sono riusciti a raggiungere il capoluogo etneo solo 24 ore dopo, al termine di un lungo e faticoso viaggio inche ha attraversato quasi tutta l'Italia. Una vera e propria disavventura per oltre cento viaggiatori, che prima del decollo da, previsto per le 19.25, si sono vistiper la Sicilia.I passeggeri, che sono rimasti per gran parte della notte in aeroporto prima di partire con gli autobus, raccontano: «Non siamo stati trattati come esseri umani,senza saperci dare alcuna informazione. Prima hanno ritardato il volo per tutta la sera, poi alla fine l'hanno cancellato».A quel punto, le possibilità erano decisamente poche: farsi rimborsare il biglietto e cercare un nuovo volo disponibile oppure accettare lo spostamento in pullman, pagato interamente dalla compagnia aerea low-cost. Per molti, però, la scelta del bus era praticamente obbligata: è il caso della madre e del fratello di, una donna che ha denunciato l'episodio a La Stampa . «Il primo volo disponibile era due giorni dopo, ma mio fratello doveva essere ricoverato a Catania, per un'operazione alla gamba, lunedì mattina. Gli autobus, poi, erano di unae glinon parlavano l'» - spiega la donna - «Mio fratello, per avere notizie e informazioni sul viaggio, ha chiamato me, ma le chiamate erano sempre brevi e a intermittenza, una volta giunto a Salerno non l'ho sentito più, il suo cellulare si era scaricato dopo tutto quel tempo. Ho chiamato, ma non mi hanno saputo dare l'orario previsto di arrivo. Per sapere qualcosa, alla fine, ho dovuto chiamare iche si sono messi in contatto con la compagnia dei bus».Ryanair si è scusata per il disagio, spiegando: «Il volo è stato annullato per un guasto al sistema di rifornimento all'aeroporto di Stansted, avvenuto a causa di un fulmine, e per la chiusura notturna dell'aeroporto di Catania. Poiché si trattava di un volo nazionale e i posti sui voli successivi erano limitati, ai clienti coinvolti è stato offerto il trasporto via terra per Catania. Ai clienti che non desideravano viaggiare in pullman è stato proposto un rimborso completo o una sistemazione sul primo volo alternativo disponibile. Ryanair si scusa sinceramente con i clienti per questa cancellazione , completamente al di fuori del nostro controllo». Non è però la prima volta che si verifica un episodio del genere: nel marzo dell'anno scorso, infatti, un altro volo Ryanair da Bergamo a Catania era stato cancellato a causa dell'eccessiva nebbia e i passeggeri erano stati trasportati in Sicilia in pullman.