Un vero e proprio ritorno da incubo per un gruppo di una trentina di ragazzi, giovani studenti tra i 13 e i 17 anni, che erano stati a Londra un paio di settimane per imparare la lingua: a causa di problemi con un volo della compagnia low cost, i ragazzi sono stati costretti a tornareUn viaggio di oltre 20 ore, tunnel sotto la Manica compreso. Una vera odissea per il gruppo di studenti, che da giovedì sera erano rimasti bloccati in aeroporto a Stansted: è stata la scuola, milanese, che i ragazzi frequentano ad organizzare il rientro su gomma.A denunciare l'episodio, parlando con l'agenzia Ansa, è stato Tiziano, il genitore di una ragazza di 17 anni: «I ragazzi - ha detto - sono saliti sull'aereo giovedì scorso, verso le 18,e portati in albergo; ieri sono di nuovo saliti verso le 18, ma dopo un paio d'ora sono ridiscesi. Sono stati costretti a stare nello scalo fino alle 6 di stamani per riavere i bagagli. Quindi verso la sera di oggi è stato comunicato che ci sarebbero voluti tempi lunghi per trovare un aereo e la scuola,, ha organizzato il rientro con diversi pullmini».