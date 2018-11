Ryanair, il supplemento bagagli a mano si paga: il Tar accoglie il ricorso della compagnia aerea

Ryanair

Dietrofront. I viaggiatori italiani, per il momento,quando prenderanno un. Lo ha deciso ilche hache bloccava la scelta della low cost irlandese, la cui partenza era prevista per il primo novembre scorso. Il tribunale, si legge nella pronuncia del tribunale, dal «sommario esame proprio della presente fase», ritiene che «si palesano profili rilevanti, da approfondire comunque nella più appropriata sede di merito, in ordine all'effettiva conformazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo», cioè il provvedimento dell'Antitrust che bloccava la pratica considerata scorretta.La decisione definitiva ci sarà dopo l'udienza di merito fissata per il 27 febbraio. Intanto, ricorda Altroconsumo, va avanti il procedimento dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta. E l'associazione dei consumatori raccomanda ai viaggiatori che hanno già acquistato il biglietto di conservare le prove dei pagamenti. Ryanair aveva disposto nuove regole sul secondo bagaglio a mano che sarebbero dovute entrare in vigore il primo novembre: la compagnia area voleva consentire il trasporto gratuito solo per una piccola borsa. Il trasporto di un secondo bagaglio a mano, invece, sarebbe dovuto costare dagli 8 ai 10 euro, o 6 in caso di imbarco prioritario. Sim