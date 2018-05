Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo lo stop al doppio bagaglio a mano di diversi mesi fa, e la riduzione (imminente) del tempo di check-in online da 4 a 2 giorni,: nel mirino stavolta ci sarebbe qualcosa di più prezioso di tutto il resto, ovvero la possibilità di portare gratuitamente con sé il proprio bagaglio a mano. Una opzione scontata per qualsiasi compagnia aerea, ma non per Ryanair.Finora, per chi viaggia, è possibile portare a bordo una piccola borsa, mentre per quanto riguarda il trolley, possono tenerlo in cabina solo coloro che optano per l’imbarco prioritario (a pagamento): gli altri vengono dirottati in stiva, gratuitamente. Ed è proprio qui che la compagnia vuole intervenire: se prima c’erano troppi bagagli in cabina, adesso sono troppi i bagagli in stiva, particolare cheSi fa strada l’ipotesi -- di far pagare un extra per il secondo bagaglio da imbarcare in stiva. Ipotesi che, se confermata, costringerebbe i passeggeri a pagare un extra, che sia l’imbarco prioritario o il trolley in stiva: d’altronde per Ryanair gli introiti “ancillari” (quegli introiti extra rispetto al costo del biglietto) sono in crescita, e il patron dell’azienda O’Leary vorrebbe farli crescere sempre di più