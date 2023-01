Ryan, Rocco Hunt manda un videomessaggio al bambino picchiato a Ventimiglia: «Ti aspetto a un mio concerto»

In attesa di "Nu juorno buono", per citare una sua celebre canzone, il cantante Rocco Hunt invia un videomessaggio al piccolo Ryan, bambino di 6 anni trovato gravemente ferito in strada, il 19 dicembre scorso, a Ventimiglia. «Mi raccomando, non mollare mai, perché arriverà un giorno buono e ci vedremo tutti e quanti a cantare e a ballare a un mio concerto. Anzi ti aspetto a un mio concerto», ha detto il cantante.

La vicinanza a Ryan

«Ciao Ryan sono Rocco, ti mando questo video per salutarti, perché mi hanno detto che sei un mio grande fan, ti piacciono tantissimo le mie canzoni e questa cosa mi riempie di gioia», ha detto il cantante nel messaggio al ragazzino, ricoverato da circa un mese all'ospedale Gaslini di Genova. Il suo messaggio, riportato da Prima La Riviera, si unisce a una grande dimostrazione d'affetto generale.

Lo scorso venerdì circa 50 persone hanno dato vita a una manifestazione di vicinanza al piccolo e a suo padre. La richiesta è una sola: la verità. Sotto accusa il compagno della nonna, accusato di aver picchiato il bambino, lasciandolo in fin di vita. Indagata anche la nonna, che secondo il padre del bambino e figlio della donna, non starebbe dicendo la verità agli inquirenti.

