I carri russi già tra i palazzi, la Capitale aspetta l’assalto

I tank russi sono entrati alla periferia di Kiev. Si sono piazzati all’ombra dei casermoni di stile sovietico, aspettano l’ordine di attaccare. E nel frattempo si dispongono a formare una cintura intorno alla Capitale. Kiev è circondata da una morsa di carri armati e si avvicina alla sua ora più buia. Ieri sera i bombardamenti sono ripresi con ferocia. I Sukhoi 24 Fencer e i più moderni Sukhoi 30 hanno martellato dal cielo. La contraerea ucraina sarebbe riuscita ad abbatterne due: lo ha annunciato su facebook il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny.

Nel dodicesimo giorno di invasione, la capitale ucraina sa che è arrivato il suo momento. I sobborghi sono già in una situazione che le autorità ucraine hanno definito «catastrofica», con vittime civili e migliaia di persone in fuga. Secondo fonti francesi, la prima linea russa è a venti chilometri dal centro, ma i tank hanno iniziato a posizionarsi nei quartieri dell’hinterland ovest, densamente popolati. Tutta la cintura di Kiev è martellata dai bombardamenti: a Makariv 13 civili sono rimasti uccisi in un raid per distruggere un panificio industriale che riforniva la Capitale: anche la fame avrà un ruolo in questo assedio, come insegnano Stalingrado e Leningrado. Le autorità di Kiev hanno già sospeso l’export di carne, per far fronte alla carenza di cibo.

Per tutto il giorno in città sono risuonate le sirene d’allarme, mentre si susseguono i messaggi delle autorità locali ai cittadini: «Tenete sempre d’occhio gli annunci e correte nei rifugi». Ormai sono quasi due milioni i profughi ucraini che hanno raggiunto i confini occidentali. Ma ormai abbandonare le città assediate è impossibile. Anche perché i sei corridoi umanitari che ieri la Russia ha garantito, secondo Kiev sono «una farsa», «un’offerta immorale»: perché quattro dei sei portano direttamente in territorio russo o in Bielorussia: per scappare da Kiev i cittadini dovrebbero farsi accogliere a Gomel dal nemico Lukashenko.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA