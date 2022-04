Russia, Olga viene intercettata mentre parla con il marito soldato: «Vai e stupra le ucraine, ma con il preservativo». Ecco chi sono

Si chiama Olga Bykovskaya la donna russa intercettata mentre autorizzava il marito, il soldato Roman Bykovsky, a violentare le donne ucraine durante "la missione speciale". «Stuprale, ma usa le protezioni», è la frase che è trapelata e che sta scioccando il mondo. L'intercettazione telefonica è stata diffusa dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) e i volti della coppia stanno facendo il giro del web.

«Stupra le donne ucraine, te lo permetto, ma non dirmi niente e non ti dimenticare delle protezioni», si sente dire nella conversazione telefonica. Il marito, che probabilmente è tra quei soldati che possono disporre del cellulare, è impegnato nella regione meridionale di Kherson e ha persino il permesso della moglie nel commettere crimini di guerra come quello di stuprare le donne ucraine.

This is the most f***ed up intercepted phone conversation I (and probably you too) have ever heard in my life - a girlfriend of a Russian soldier openly allows him to rape Ukrainian women and they both laugh about it 😐🤢🤮 pic.twitter.com/7RtiVeb5YX — Michael Elgort 🇺🇦✡️ (@just_whatever) April 12, 2022

A confermare l'identità dei coniugi è stato il team investigativo formato dai giornalisti del servizio russo di Radio Free Europe/Radio Liberty e da Schemes, la squadra per le inchieste del servizio ucraino. La clip audio è stata condivisa il 12 aprile e dalle informazioni recuperate attraverso i social è stato possibile ricostruire la storia dei due. Roman Bykovsky, 27 anni, è nato a Orel, in Russia, ha prestato servizio nelle truppe della Guardia Nazionale e poi è stato assoldato dal 108esimo reggimento d'assalto aereo, con sede a Novorossiysk, con il quale ha partecipato all'annessione della Crimea nel 2014. Nella Penisola vive con la moglie Olga e il figlio di quattro anni.



Nella conversazione registrata, Roman, che è stato appena autorizzato allo stupro, appare incredulo: «Ma davvero posso?». E lei ancora conferma: «Sì ma mi raccomando, usa il preservativo"». I due negano di essere i protagonisti di questa storia e Olga ha cancellato il suo account social su VKontakte il 13 aprile. Attualmente il marito sarebbe ferito e ricoverato. «Questa conversazione potrebbe essere stata solo uno stupido scherzo, ma gli stupri di massa da parte dei soldati russi in Ucraina sono reali. Ci sono molti rapporti orribili su di loro, inclusa la regione di Kherson, in parte occupata dalla Russia», ha scritto su Twitter il giornalista Mark Krutov.

🧵/link in last tweet. "C’mon there, rape Ukrainian women and don’t tell me anything. Just don’t forget about contraception!". People were shocked with this conversation between Russian soldier and his wife, tapped by SBU in Kherson region. Together with @cxemu we found them. pic.twitter.com/0IPCLnbSxu — Mark Krutov (@kromark) April 15, 2022

