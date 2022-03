Russia, i “vecchi” del Pci e l'incredibile dubbio su Putin: «Ma è lui o un sosia? È diverso dall'uomo incontrato anni fa»

Il dubbio che non ti aspetti. Infatti, in questi giorni frenetici di contrattazioni tra Russia e Ucraina per porre fine alla guerra che sta sconvolgendo l'Europa e il mondo intero, c'è chi - tra i vecchi diritenti del fu Pci - avanza un dubbio clamoroso: «Simo sicuri che al tavolo delle trattative sieda il vero Vladimir Putin? Siamo sicuri che sia un sosia? A raccontare questa storia è il Tempo

Secondo quato riporta il quotidiano romano, durante una cena, infatti, un ex parlamentare del Pci esprime le sue perplessità: «Ma siamo sicuri che quello che vediamo ora, seduto al lunghissimo tavolone del Cremlino, sia proprio Vladimir Putin? Sembra molto diverso dall’uomo visto da vicino anni fa. Di sosia ne ha sempre avuti parecchi a disposizione, utilizzati anche in cerimonie ufficiali: non è che uno di questi si è sostituito al vero Putin, che magari nel frattempo è scomparso oppure è ricoverato in una clinica? Potrebbe essere una straordinaria exit strategy per i leader moscoviti, nel caso di una sconfitta russa, tirare fuori all’improvviso una storia del genere e dare tutte le colpe a un imitatore».

Una teoria degna del miglior film di spionaggio mai realizzato. E' vero che spesso la realtà supera la fantasia, ma forse in questo caso si andrebbe veramente oltre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 11:54

